三重支部の１３７期新人ボートレーサーの西山育（２３＝にしやま・なる）と鳥本智史（２１＝とりもと・さとし）が３０日、津市本庁舎で前葉泰幸市長を表敬訪問し、デビューへの決意を明かした。前葉市長から意気込みを聞かれると西山は「新人らしく勢いのあるレースをしたいです」と緊張気味に答えた。鳥本は「旋回力は課題があるので、スタートは全速でいってレースに参加したいです」とアピールした。前葉市長は「まずは新人