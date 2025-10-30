【モデルプレス＝2025/10/30】モデルの長谷川理恵が10月30日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日のために手作りしたケーキを公開した。【写真】長谷川理恵「プロのよう」手作りヴィーガンバースデーケーキ◆長谷川理恵、手作り“ヴィーガン”誕生日ケーキで息子の誕生日祝福長谷川は、10月29日に息子が13歳の誕生日を迎えたことを報告。ココアクリームで綺麗にデコレーションされた手作りの「veganバースデーケーキ」などを撮影