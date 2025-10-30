お笑いタレントの横澤夏子（３５）が３０日、「パンサー向井の＃ふらっと」（ＴＢＳラジオ）に出演。大量の靴をもらった有名人を明かした。足のサイズが２７センチの横澤は「足がデカいことでいろんな悩みがある」そう。「入った靴は絶対に買わないといけないんです。この世に２７センチのレディースは少ないんです」と話す。そんな横澤は「北斗晶さんに８４足もらった」ことがあるという。「昔、『ダウンタウンＤＸ』で足が