【モデルプレス＝2025/10/30】モデルのマギーが10月29日、自身のInstagramを更新。洗練されたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳年商億超え社長兼タレント「センスの塊」美ウエストのぞく私服姿◆マギー「女子人気高かった」コーデ披露マギーは「今日の服は女子人気高かった〜」とコメントし、鏡越しに撮影した全身ショットを投稿。黒いショート丈トップスの上に白いトップス、黒いプリーツスカートの下に黒