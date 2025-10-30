ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦に１―６で敗北。本拠地で痛恨の連敗を喫したことで対戦成績は２勝３敗となり、いよいよ後がなくなった。攻守で精彩を欠き、終わってみれば惨敗だった。先発したスネルは初回にＷＳ史上初となる先頭から２者連続アーチを被弾。７回はバッテリーミスが相次ぎ、こちらもＷＳ初となる１イニング３暴投の不名誉記録でまんまと２点を献上し