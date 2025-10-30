timeleszの橋本将生が主演するドラマ「ひと夏の共犯者」（テレ東系）が毎週金曜24時12分から放送中だ。本作は“推しのアイドル”片桐澪と夢のような共同生活を送る主人公の大学生・岩井巧巳（橋本）が、澪の中にいるもう1つの人格・眞希に翻弄（ほんろう）され、犯罪に巻き込まれて堕ちていく逃避行ラブサスペンス。劇中で、心優しいひたむきなアイドル・澪と、冷酷で妖艶な眞希という“2つの⼈格”を持つ難役に初挑戦し