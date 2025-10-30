メ～テレ（名古屋テレビ） 2日に行われる全日本大学駅伝。今年は群雄割拠、日本一を争うし烈なレースの見どころや、東海地区から出場する2校にも注目。地元愛溢れる2人のランナーの素顔に迫りました。 愛知・熱田神宮から、三重・伊勢神宮。 全国から集まった27チームが106.8キロでしのぎを削る、真の大学日本一決定戦。 それが「全日本大学駅伝」です。 今年は本命が不在！「5強」と呼ばれる注