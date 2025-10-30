レクサスのスーパーカーに搭載？トヨタは、2028年までに量産車に全固体電池（SSB）を搭載する計画を進めており、最初に高性能EVを投入する見込みだ。【画像】LFA後継に全固体電池搭載？ 期待の新型スーパーカー【レクサス・スポーツ・コンセプトを詳しく見る】全47枚全固体電池は長年、EV開発における次のステップと考えられてきた。現在EVで広く使われている液体リチウムイオンバッテリーよりはるかにエネルギー密度が高いため