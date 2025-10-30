モデルの蛯原友里（46）が30日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと過ごした「秋の思い出」を披露した。【写真】「リップのライブも特等席！」蛯原友里と子どもたちの“秋の思い出”を写し出す写真の数々蛯原は、9枚の写真をアップ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで楽しむ子どもたちとの写真や、大阪・関西万博でのミャクミャクとの2ショット、RIP SLYMEのライブステージと思われる場所での子どもの後ろ姿などを投