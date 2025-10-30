プロペラの損傷が見つかり10月1日から運休していた駿河湾フェリーについて、運営法人は29日、11月6日から運航を再開すると発表しました。清水港と土肥港を結ぶ駿河湾フェリーは、清水港の「台船」の修理が終わり、9月、運航を再開したものの、プロペラの一部損傷が見つかり10月1日から再び運休していました。運営法人によりますと、10月24日に実施した点検で修理が完了する見通しが立ったことから、11月6日に運航を再