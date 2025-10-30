茨城県桜川市役所真壁庁舎＝30日午後茨城県桜川市の市立義務教育学校で2023年、剣道部の指導中に男子生徒に重傷を負わせたとして逮捕された教諭谷中達也容疑者（37）が、他の部員の面前で生徒を竹刀で打ち続け、突き飛ばして転倒させるなどの暴行をした疑いがあることが30日、捜査関係者への取材で分かった。この生徒のみが集中的に暴行を受けていたといい、県警は経緯を調べる。生徒は当時中学1年に相当する学年だった。当日