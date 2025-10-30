アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談で「中国がアメリカ産エネルギーの購入の検討を始めることで合意した」と表明しました。これはトランプ氏が30日、SNSに投稿したもので、「アラスカ州からの石油やガスの購入については非常に大規模な取引になる可能性がある」とも書き込んでいます。そのうえで、バーガム内務長官やライト・エネルギー長官らを中心に、中国とどのようなエネルギーの取引が可能か具体