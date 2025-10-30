上皇ご夫妻が神奈川県葉山町で静養に入り、思い出の岬で散策を楽しまれました。上皇ご夫妻は午前11時半すぎ、神奈川葉山町の葉山御用邸に車で到着し、沿道の地元住民らおよそ100人に車の窓を開けて笑顔で応えられました。その後、午後5時ごろ、おふたりは手を繋いで御用邸近くの岬「小磯の鼻」に出て、散策を楽しまれました。「小磯の鼻」は、一色海岸と大浜海岸を隔てる形で海に飛び出した岬で、過去に何度も散策された思い出の場