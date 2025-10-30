国境地帯での軍事衝突をめぐる停戦協議が決裂していたアフガニスタンのタリバン暫定政権とパキスタン政府が、交渉を再開することで合意したと報じられました。アフガニスタンで実権を握るタリバン暫定政権とパキスタン政府は、国境地帯で起きた軍事衝突をめぐり、即時停戦に合意しましたが、停戦の維持に向けた協議では双方の主張が折り合わず、決裂していました。こうしたなか、パキスタンメディアは30日、両者がトルコのイスタン