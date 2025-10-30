昨年度、県内の小・中・高校で発生した暴力行為の件数は、1865件で前の年度を上回りました。国の調査によりますと、県内の学校で昨年度発生した暴力行為の件数は、小学校が1324件、中学校が488件、高校が53件で、全体の件数は前の年度より486件増加しました。1000人当たりの発生件数は小・中・高校のいずれも全国平均を上回っています。特に小学校で増加した理由について、県教育委員会は・自分の感情をうまくコントロールで