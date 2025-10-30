登山家・田部井淳子さんが、女性で世界初のエベレスト登頂を達成してから今年で50年。節目の年に映画化が決まった彼女の人生を、吉永小百合さんが演じました。淳子さんと生前に親交があった吉永さんが、息子の進也さんとともに思い出を語ります。（構成：篠藤ゆり撮影：佐藤早苗）【写真】田部井淳子さんの思い出の山に登ったと話す吉永さん* * * * * * *田部井家を訪問して胸がいっぱいに吉永（両手でハイタッチをして）お久