30日午後5時ごろ、東京・江東区の東雲ジャンクション付近でトラックなど合わせて7台が絡む事故があり、1人が意識不明の重体となっています。警視庁などによりますと、30日午後5時ごろ、東京・江東区の首都高速道路の東雲ジャンクション付近で「乗用車2台とトラックの事故」と通報がありました。トラックや乗用車、合わせて7台が絡む事故があり、この事故でトラックを運転していた男性が意識不明の重体となっています。ほかにもケガ