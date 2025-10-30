ボランティア団体と高校生が29日、秋田市で交際相手への暴力行為 デートDVの被害の防止を呼びかけました。デートDVの被害を未然に防ごうと、女性の地位向上のため活動するボランティア団体と聖霊学園高校の生徒が29日秋田市で、相談先などが記載されたチラシを配りました。女性の権利を守ることを目的に国連が定めた10月の「国際ガールズデー」にあわせて行われたものです。国の調査によりますと、女性の5