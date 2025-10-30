センチミリメンタルの新曲「星が降る」が、ラグーナイルミネーション『光と水のカーニバル』のCMソングに決定。また、同楽曲が11月9日に配信リリースされる。 （関連：【映像あり】センチミリメンタル、新曲「星が降る」使用のラグーナイルミネーション新CM） ラグーナイルミネーションは、愛知県蒲郡市にある複合型リゾート ラグーナテンボスで開催されるもの