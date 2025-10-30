¶áÆ£¿¿É§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRudo 2025AW¡Ù¡Ê´ë²è¡¦ÀëÅÁ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ë¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÆ£¿¿É§¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª 2010Ç¯ÁÏ´©¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉÀ­¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRudo¡Ê¥ëー¥É¡Ë¡Ù¡£¥í¥Ã¥¯·Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー·Ï¡¢¥ïー¥¯·Ï¤Ê¤É¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥¹¥Þ¥ÛÃæ¿´¤Î¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Ï