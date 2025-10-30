¢¡½©µ¨Îý½¬¡Ê30Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³°Ìî¤È°ìÎÝ¤Ç1·³½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½©µ¨Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹âÅÄÃÎµ¨2·³ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê35¡Ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âµå¤òºÛ¤¤¤¿¡£¡ÖÂ­±¿¤Ó¤äÆ°¤­¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È»³ËÜ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤È¤âÏÃ