これからの気象情報です。 31日(金)は、帰りの時間帯は傘が必要になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。 ◆10月31日(金)の天気 ・上越地方 早いところでは夕方から雨が降り出し、夜は本降りの雨となるでしょう。 最高気温は、今日と大体同じくらいになりそうです。 ・中越地方 午前中は日差しの届くところがあるでしょう。 ただ、夕方以降は次第に雨の範囲が広がり、遅