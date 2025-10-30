30日朝、五泉市の小学校の敷地内でクマが目撃されました。ケガ人はいませんでしたが、小学校は臨時休校となりました。 クマが目撃されたのは、五泉東小学校の敷地内です。 ■庭山陽平記者 「クマは道路にいた住民めがけて突進してきましたが、こちらのフェンスにぶつかり引き返して逃げていったということです。」 学校関係者などによりますと、午前7時前、散歩をしていた住民が小学校の敷地内にクマがいるのを目撃しま