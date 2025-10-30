30日(木)はよく晴れて気持ちのいい青空が広がり、少し過ごしやすい体感になりました。ただ、今朝は放射冷却が強まり各地で今シーズン一番の寒さになりました。 30日(木)朝、最も冷え込みが強まったのは魚沼市守門で1.1℃まで下がりました。その他も広く12月上旬並みと震える寒さになりました。また、新潟・西蒲区や三条市などでは観測開始以来、10月としては最も低い気温となりました。 さて、31日(金)は天気が下り坂