浜松市は10月30日、同市内に住む人がマダニが媒介する感染症「SFTS＝重症熱性血小板減少症候群」にかかったと発表しました。同市内では23日にも、浜名区に住む80代男性が「SFTS」に感染したことがわかっていて、この1週間で2例目、2025年度で市内3例目、静岡県内では12例目となります。 浜松市保健所によりますと、10月29日、浜松市保健環境研究所のPCR検査で、浜松市内に住む人の体からSFTSウイルス遺伝子が検出され、同市内の医