ＰＴＡ会費を横領したとして元会長の男を逮捕。総額は５０００万円以上に上るとみられています。業務上横領容疑で逮捕・送検されたのは徳島県の高校ＰＴＡ連合会で会長などを務めていた山本裕史容疑者（５０）です。警察によりますと山本容疑者は２０２２年から去年１１月までに、ＰＴＡ連合会名義の預金口座から計約９９５万円を自身の口座に振り込み、このうち約８１８万円を横領した疑いがもたれています。ＰＴＡ連合会