◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦NTT西日本2―1FedEx（2025年10月30日京セラD）NTT西日本が6年ぶりに2回戦進出を果たした。今秋ドラフト会議でDeNAから5位指名された成瀬脩人は「6番・遊撃」でフル出場。プレーボール直後の初回先頭では、ジャンプ一番、頭上へのライナーを好捕した。「先発も高井（駿丞）でしたし、自分のところへ飛んで来た打球は絶対にアウトにするつもりでした。いいタイミングでジャンプで