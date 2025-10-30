◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエは現地時間29日、松島輝空選手が男子シングルス1回戦に登場しました。松島選手(世界ランク15位)はデンマークのリンド選手(同20位)と対戦しました。第2ゲームまで連続で奪うと、第3ゲームでは11-3と相手を圧倒。ゲームカウント3-0のストレート勝利で2回戦に進出しました。日本勢は男子シングルスに4選手が出場してお