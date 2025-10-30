３０日の日本テレビ「ミヤネ屋」では、日米と米韓の首脳会談が対比された。番組では、日本の対米投資は「約６０兆円」で、内訳として「エネルギー約５０兆円、ＡＩインフラ約９兆円、重要鉱物１兆円」と説明。ＭＣの宮根誠司は「日本の名だたる会社のトップの方が行かれて、誓約書みたいなものを交わされていたんですけど。努力します、対米投資に、みたいな感じで」と説明し、慶大大学院の准教授、武田秀太郎氏に話を振った。