女優の内田有紀（49歳）が、10月29日に放送された情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）に出演。“俳優を目指したきっかけ”を語った。中学2年生でモデル活動を開始し、芸能生活35年の内田は、“俳優を目指したきっかけ”について聞かれ、「ズバリ、水戸黄門です（笑）。水戸黄門様になりたかった」と答える。それは「うちの祖父と子どもの頃、水戸黄門がドラマで流れていたときに『私、この黄門様になりたい！』と言い