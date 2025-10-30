福岡県太宰府市の自宅で出産後に死亡した赤ちゃんの遺体を、ゴミ袋に入れて放置したとされる36歳の女の裁判です。福岡地方裁判所は女に対し、懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。太宰府市の無職、西麻紀被告（36）はことし3月、自宅アパートで出産した後に死亡した女の赤ちゃんの遺体をゴミ袋に入れ、廊下に放置したとして死体遺棄の罪に問われています。30日に開かれた判決公判で、福岡地方裁判所の大島