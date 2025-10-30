２３日、「三狼公園６号」園区でくつろぐ観光客。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶10月30日】中国重慶市両江新区の光電園エリアにこのほど、文化、芸術、科学技術、スマート要素を融合した都市文化消費のランドマーク「三狼公園6号」が正式にオープンし、同エリアの新たな人気スポットとして注目を集めている。三狼公園はかつて、設備メーカー耐徳工業の工場跡地だった。都市再開発により生まれ変わり、両江（重慶の二