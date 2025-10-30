２３日、華電海晶１００万キロワット「塩光相互補完」太陽光発電プロジェクトを見学する共同通信社の代表。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津10月30日】共同通信社の代表団4人が24日までの3日間、中国天津市を訪れ、港湾や工場、街並みを見学し、中国の発展と変化を体感した。発電大手の中国華電集団傘下、華電新能源集団が手がける塩田での発電事業「華電海晶100万キロワット『塩光相互補完』太陽光発電プロジェクト