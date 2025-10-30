３０日、韓国・釜山の金海国際空港で趙顕（チョ・ヒョン）外相らの出迎えを受ける習近平氏。（釜山＝新華社記者／黄敬文）【新華社釜山10月30日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は30日、特別機で韓国に到着した。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の招きに応じ、第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に出席し、同国を国賓として訪問する。３０日、韓国・釜山の金海国際空港で趙顕（チョ・ヒョン