通貨オプションボラティリティードル円１週間８．７５％に低下、植田総裁会見終了で USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.755.556.846.95 1MO8.265.366.797.10 3MO8.895.997.437.11 6MO9.156.297.987.35 9MO9.266.578.307.55 1YR9.336.748.527.70 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.378.42