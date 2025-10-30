歌手の藤あや子（64）が、30日までに自身のブログを更新。「寒い日は鍋に限るね」と題し、“具材たっぷり”の手作りきのこ鍋を披露した。【写真】「おいしそうですね！バランスも抜群」藤あや子の“手作り”きのこ鍋具材は、花びら茸、舞茸、白菜、きゃべつ、牛もつの5種類。味付けは「醤油、根昆布、どんこ、鰹出汁」で行った。シメにはちゃんぽん麺を入れて最後まで満喫し、「急に寒くなったので鍋は身体があったまりますね