俳優・作家・歌手の中江有里（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。阪神タイガースの試合を観戦した帰り道の様子を収めた写真を公開し、悔しさをにじませるコメントを投稿した。【写真】「負け試合は一斉に帰ります」甲子園で大勢の阪神ファンにまぎれ球場を出る中江有里中江は“大の虎党”として知られており、投稿では阪神ファンで埋め尽くされた球場外の通路を写した写真を添え、「あと一打、あと一点が遠かった。負け