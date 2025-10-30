歌手・浜崎あゆみ（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。高級ブランドの冬アイテムを着用した“空港ファッション”を公開した。【写真】「このコーデ好きかも」ファン絶賛、浜崎あゆみのバラクラバ姿浜崎は「To da Beijing」とつづり、空港内で撮影されたと思われるオフショットを投稿。シャネルのバラクラバにクロムハーツのサングラスを合わせ、ピンクの『ラブブ』を肩から下げたトレンド感のある装いを披露している。