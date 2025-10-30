俳優の北村一輝（56）が30日、自身のインスタグラムを更新。海を背景にした“ワイルドショット”を披露した。北村は「快晴。撮影日和。琵琶湖」とつづり、サングラスをかけて砂浜を歩く“ワイルドショット”を投稿。自身が写る後ろには鮮やかな水色の琵琶湖が広がっており、白シャツにベージュのパンツを合わせた“爽やかスタイル”で颯爽と砂浜を歩く姿が反響を呼んでいる。この投稿にファンからは「かっこよすぎです」