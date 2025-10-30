◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦NTT西日本2―1FedEx（2025年10月30日京セラD）NTT西日本が接戦を制し、6年ぶりの初戦突破を果たした。「2番・左翼」で出場した天井一輝が、5回2死三塁から右翼線へ同点の適時二塁打。「ピッチャーが首を振ったので、インサイドの真っすぐだと確信した」という読み通り、内角高め直球をはじき返した。左翼守備では同点の7回先頭で、前方への飛球を地面すれすれでスライディングキ