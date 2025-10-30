こちらは、りゅうこつ座の方向・約1300光年先の散開星団「NGC 3532」。天の川を背景にしたNGC 3532では、青、赤、オレンジと彩り豊かな星々が、まるで競い合うように輝いています。【▲ ラ・シヤ天文台のMPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測された散開星団「NGC 3532」（Credit: ESO/G. Beccari）】散開星団とは、数十〜数百個の若い星がゆるく集まった星の集団のこと。NGC 3532は400個ほどの星々で構成されています。ESO＝ヨーロッパ南天天