「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）阪神は２年ぶりの日本一へ１勝３敗と後がない一戦となる。先発は大竹。レギュラーシーズンの６月２１日のソフトバンク戦（甲子園）では六回途中を１安打無失点に抑えて白星を挙げた。１カ月ぶりのマウンドで好投を見せられるか。打線は木浪が「６番・遊撃」に今シリーズ初スタメンで出場する。原口、小野寺、豊田、ヘルナンデス、湯浅、桐敷がベ