4位の好スタートを切った山下美夢有＝30日（ゲッティ＝共同）【クアラルンプール共同】米女子ゴルフのメイバンク選手権は30日、クアラルンプールのクアラルンプール・クラブ（パー72）で第1ラウンドが行われ、山下美夢有が66をマークして首位と2打差4位の好スタートを切った。馬場咲希と古江彩佳が68で21位につけた。岩井明愛と吉田優利が69で32位。畑岡奈紗が70で44位、岩井千怜は71で51位となった。勝みなみは72で57位、竹田