木原官房長官はきょう、全国でクマによる被害が拡大していることを受け、警察官がライフル銃を使用して駆除にあたれるよう検討していることを明らかにしました。木原稔 官房長官「警察においてはクマに関する知識を習得し、訓練をした警察官の確保、装備・資機材の整備なども含め、ライフル銃を使用したクマの駆除について早急に対応していく」木原長官はきょう午後の記者会見で、住宅街などに侵入したクマに対し、自治体の判