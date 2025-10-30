クマによる被害が各地で深刻化している問題で、政府が初の閣僚会議を開きました。政府は、2024年4月にとりまとめたクマ被害の対策パッケージについて、11月中旬までに見直すことになりました。新たな対策として、柿の木の伐採などクマの出没の未然防止や、狩猟免許を持つ自治体職員、いわゆる「ガバメントハンター」の人材確保などが盛り込まれます。これまでの5つの省庁に防衛省、文部科学省なども加わって、一体で包括的な対応に