この記事をまとめると ■スズキがジャパンモビリティショー2025にブースを出展した ■新型EVコンセプト「ビジョンe-Sky」を世界初公開 ■ビジョンe-Skyは2026年中の販売を目指す生活密着型軽トールワゴンEVだ ワゴンR風スタイルの生活密着EVがコンセプト スズキがジャパンモビリティショー2025で世界初公開したコンセプトカー「ビジョンe-Sky」は、身近な暮らしにしっかり寄り添ってくれそうなEVだ。これは、2023年のJMSに出品さ