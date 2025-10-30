高松地検は、今年7月、香川県高松市内で20代の女性に対し、同意なくわいせつな行為をし、全治5日のけがをさせたとして不同意性交等傷害の疑いで逮捕されていた高松市の会社役員の男性を不起訴処分としました。理由は証拠により判断した結果としています。