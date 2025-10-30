10月30日（現地時間29日）。シカゴ・ブルズが、ホームのユナイテッド・センターでサクラメント・キングス相手に126－113で勝利し、2021－22シーズン以来初の開幕4連勝を飾った。 この試合では、2年目のマタス・ブゼリスがチーム最多の27得点に5リバウンド2アシスト2スティール、ジョシュ・ギディーが20得点8リバウンド12アシスト、ケビン・ハーターが18得点4