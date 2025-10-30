岡山県はきょう（30日）県内全域にインフルエンザ注意報を発令しました。 岡山県によりますと、今月26日までの1週間で、県内のインフルエンザの患者数が、指定医療機関1か所あたり2.88人となり、流行開始の目安となる1人を上回りました。これを受けて岡山県はきょう県内全域にインフルエンザ注意報を発令。その後、保健医療や教育関係の担当課が集まり、ワクチンの供給状況やさらなる流行拡大に備えた対応などを確認しました。