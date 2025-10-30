富士通は３０日の取引終了後、ブレインパッドに対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株２７０６円。買付予定数の下限は１３８８万３８００株で、上限は設定しない。買付期間は３１日から１２月１５日まで。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、ブレインＰは上場廃止となる見通し。ブレインＰはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。富士通はＡＩ関連での事業強化